Stand: 21.10.2022 10:47 Uhr Rettungsschwimmer suchen in Hannover ihre deutschen Meister

In Hannover gehen bis Sonntag die besten Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bei der Deutschen Meisterschaft im Mehrkampf an den Start. Auf dem Programm im Stadionbad stehen Einzel- und Teamwettbewerbe. Neben dem reinen Schwimmen müssen die Retterinnen und Retter zum Beispiel Puppen aus dem Wasser bergen. Dabei müssen sie den Einsatz von Hilfsmitteln wie Flossen oder Rettungsleinen sicher beherrschen. Insgesamt nehmen an den Meisterschaften 1.200 Sportlerinnen und Sportler teil.

