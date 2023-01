Stand: 23.01.2023 09:09 Uhr Rettungseinsatz wegen Hasch-Keksen im Landkreis Schaumburg

Ein gemütlicher Abend von zehn Jugendlichen ist am Samstag in Hohnhorst (Landkreis Schaumburg) in einem medizinischen Notfall geendet. Sie hatten selbst gebackene Kekse gegessen und klagten danach über diverse Beschwerden, wie am Montag die Polizei Bad Nenndorf mitteilte. Deswegen wurden Rettungskräfte gerufen. Die Heranwachsenden hatten beim Backen der Kekse offenbar zu viel Cannabis benutzt. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.01.2023 | 08:30 Uhr