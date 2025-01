Stand: 13.01.2025 08:13 Uhr Rettung in Eitzum: Pferd bleibt in Stallfenster stecken

In Eitzum im Landkreis Hildesheim ist am Wochenende ein Pferd in einem Stallfenster stecken geblieben. Nach Angaben eines Sprechers der Gemeindefeuerwehr Leinebergland wollte das Tier offenbar am Samstagnachmittag aus dem geöffneten Fenster ins Freie springen. Der Versuch misslang jedoch. Das Pferd blieb im Fenster stecken. Das Tier habe zur Hälfte aus dem Fenster geschaut, die Hufe hätten in der Luft gehangen, so die Feuerwehr. Deswegen sei das Pferd zuerst mit aufgehäuftem Mist stabilisiert worden. Die Einsatzkräfte zogen das Tier dann mit Hilfe von zwei Schlingen nach draußen.

