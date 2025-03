Stand: 16.03.2025 11:44 Uhr Restaurant brennt in Hodenhagen: 750.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat in der Nacht auf Sonntag ein griechisches Restaurant in Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) zerstört. Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Brand sei jedoch ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden. Den Angaben zufolge mussten Anwohnerinnen und Anwohner wegen fliegender Funken und Rauch kurzzeitig ein angrenzendes Gebäude verlassen. Sie konnten jedoch später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch die angrenzende Landesstraße 190 war laut Polizei zeitweise gesperrt. Die Löscharbeiten seien mittlerweile beendet, so der Sprecher. Das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

