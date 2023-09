Stand: 08.09.2023 15:19 Uhr Rentner stürzt am Mittellandkanal - Rettung aus Lebensgefahr

Am Mittellandkanal in Hannover haben Rettungskräfte am Freitag nach Angaben der Feuerwehr einen Mann aus Lebensgefahr gerettet. Ein Zeuge hatte demnach am Vormittag den Notruf gewählt und eine hilflose Person am Kanal in Misburg-Süd gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden einen massiv geschwächten 75-Jährigen vor, der offenbar vom Fußweg die Böschung herabgestürzt war und an der Wasserkante lag. Vom Land aus sei der Mann wegen Sträuchern und Büschen nicht zu erreichen gewesen, berichtete die Feuerwehr weiter. Mit einem Rettungsboot wurde der Rentner aus seiner Lage befreit und ans Ufer gebracht. Er hatte starke Verletzungen und war sehr schwach. Der 75-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

