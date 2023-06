Stand: 08.06.2023 16:59 Uhr Rekordbürgermeister Schmalstieg feiert seinen 80. Geburtstag

Hannovers langjähriger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg hat am Donnerstag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Im Neuen Rathaus kamen rund 130 Weggefährten aus Politik, Kultur und Wirtschaft zu einem Empfang zusammen. Die Laudatio auf den Jubilar hielten seine Amtsnachfolger Belit Onay (Grüne) und der jetzige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). 1972 wurde Schmalstieg mit 28 Jahren zum jüngsten Stadtoberhaupt einer Großstadt in Deutschland gewählt. Erst 2006, nach mehr als 34 Jahren, fand die damals längste ununterbrochene Amtszeit eines Oberbürgermeisters ein Ende. Der Sozialdemokrat sagte am Rande der öffentlichen Geburtstagsfeier, er blicke immer noch mit Freude auf seine 34 Amtsjahre zurück und danke seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.06.2023 | 15:00 Uhr