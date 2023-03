Stand: 13.03.2023 16:01 Uhr Reizgas in Schulzentrum versprüht: 25 verletzte Schüler

In einem Schulzentrum in Barsinghausen (Region Hannover) sind laut Polizei 25 Schülerinnen und Schüler durch Reizgas verletzt worden. Demnach räumten Polizei und Feuerwehr das Gebäude am Montagmittag. Wie sich das Reizgas verteilt hatte, ist noch unklar. Das Gas könnte in Räume gesprüht worden oder in die Lüftung geraten sein. Alarmierte Rettungskräfte behandelten Schülerinnen und Schüler - vor allem wegen gereizter Atemwege und Augen.

