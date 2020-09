Stand: 01.09.2020 09:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Reiterstaffel Hannover zieht vorerst nach Celle

Die Reiterstaffel der Polizei Hannover wird vorübergehend nach Celle verlegt. Die 150 Jahre alten und denkmalgeschützten Stallungen in der Landeshauptstadt müssen renoviert werden, teilte die Polizei mit. Die 32 Dienstpferde werden demnach im Landgestüt Celle untergebracht. Außer in Hannover gibt es in Niedersachsen noch in Braunschweig eine weitere, kleinere Reiterstaffel. Polizeipferde kommen etwa bei Demonstrationen oder Fußballspielen zum Einsatz, aber auch im täglichen Polizeidienst.

