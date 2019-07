Stand: 08.07.2019 07:08 Uhr

Reisebus-Unglück: Verletzte haben Klinik verlassen

Nach dem Unfall eines Hamelner Reisebusses auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen haben nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen alle Verletzten das Krankenhaus verlassen. Das betrifft offenbar auch die zehn zunächst als schwerverletzt gemeldeten Personen - zwei Fahrer und acht Reisende. Der Bus war in der Nacht zu Sonntag auf der A44 in Nordrhein-Westfalen verunglückt. Dabei wurden alle 40 Insassen verletzt. Der Bus war zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Marsberg aus noch ungeklärter Ursache von der Autobahn abgekommen.

Bus kippt auf die Seite

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der 52-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Bus kippte daraufhin um und blieb auf der rechten Seite liegen. Zahlreiche Einsatzkräfte kümmerten sich an der Unfallstelle um die Verletzten. Wegen der Bergungsarbeiten musste die A44 für vier Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden.

