Stand: 21.11.2020 17:54 Uhr Reimann spricht Angehörigen von Corona-Toten Anteilnahme aus

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat den Angehörigen der 1.003 Corona-Todesopfer in Niedersachsen ihre Anteilnahme ausgesprochen. "Meine Gedanken und meine Anteilnahme gilt den Angehörigen und Nahestehenden der Toten", sagte Reimann. Sie appellierte an die Bürger, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und die Kontakte auf ein absolutes Minimum zu beschränken. "Letztlich tragen wir alle gemeinsam die Verantwortung dafür, dass gerade die Alten und Schwachen in unserer Gesellschaft geschützt werden." Die hohe Zahl der Todesopfer mache noch einmal deutlich, "dass wir es mit einem sehr gefährlichen und wirklich heimtückischen Virus zu tun haben".

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.11.2020 | 08:00 Uhr