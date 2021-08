Stand: 12.08.2021 09:03 Uhr Rehren/Auetal: Großfahndung nach Räubern

Unbekannte haben am Donnerstag in Rehren/Auetal (Landkreis Schaumburg) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Ein lauter Knall weckte Anwohner gegen 4.18 Uhr. Rauch drang aus der Filiale. Laut Polizei beobachteten Zeugen daraufhin, wie mehrere Personen in einem Fahrzeug vom Tatort flüchteten. Umfassende Fahndungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.08.2021 | 09:30 Uhr