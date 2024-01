Stand: 10.01.2024 19:48 Uhr Rehburg: Polizei sucht nach offensichtlich verängstigter Frau

Die Polizei sucht bei Rehburg im Landkreis Nienburg intensiv nach einer offensichtlich verängstigen Frau. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte gegen 1 Uhr ein Lastwagenfahrer an der Landstraße zwischen Husum und Rehburg die junge Frau angesprochen. Sie habe auf ihn einen verwirrten Eindruck gemacht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der Lkw-Fahrer helfen wollte, sei die Frau, die nur mit T-Shirt, Leggins und roten Schuhen bekleidet war, in den angrenzenden Wald gelaufen. Die Polizei habe aufgrund der eisigen Temperaturen sofort eine große Suchaktion mit Hubschraubern und Suchhunden eingeleitet - bislang ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Stolzenau unter der Telefonnummer (05761) 902 00 entgegen.

