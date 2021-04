Rehburg-Loccum schert aus Impfreihenfolge aus Stand: 19.04.2021 09:32 Uhr In Rehburg-Loccum (Landkreis Nienburg/Weser) sind am Wochenende Hunderte gegen Corona geimpft worden - darunter offenbar auch Menschen, die laut Impfreihenfolge nicht berechtigt sind.

Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, haben bei der Impfaktion zahlreiche Menschen eine Spritze mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca erhalten. Rund 370 Dosen seien verimpft worden - größtenteils an vorerkrankte Über-60-Jährige. Sie sind nach den Impfvorgaben des Landes eigentlich noch nicht an der Reihe. Erst ab 26. April können sich in Niedersachsen Menschen, die über 60 Jahre alt sind, telefonisch oder online auf die Warteliste für eine Corona-Impfung mit dem Stoff von AstraZeneca lassen.

Videos 5 Min Ältere verweigern häufig Impfung mit AstraZeneca Aber genau der würde häufig an Hausarztpraxen geliefert, kritisiert die Kassenärztliche Vereinigung (14.04.21). 5 Min

Keine Erlaubnis vom Land

Die Verantwortlichen in Rehburg-Loccum wollten darauf nicht warten: Viele der impfberechtigten Ü70-Jährigen in der 10.000-Einwohner-Stadt seien bereits geimpft oder wollten nicht, hieß es in einer Mitteilung. Damit viele der 400 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes nicht ungenutzt blieben, habe Bürgermeister Martin Franke (parteilos) entschieden, bei der dezentralen Aktion das Vakzin auch für die 60 bis 70-Jährigen freizugeben. Interessierte, die sich zuvor gemeldet hatten, seien von Mitarbeitern der Stadt sogar noch angerufen worden. Staatskanzlei und Gesundheitsministerium hätten sich zuvor geweigert, Grünes Licht zu geben.

Folgen für die Stadt?

Nach Angaben der Stadt wurden bei der Aktion am Wochenende 371 Menschen in Rehburg-Loccum geimpft. Von den eigentlichen geplanten Gruppe der über 70-Jährigen hätten sich zuvor nach zwei Tagen Terminvergabe nur 128 Interessenten gemeldet. Ob die Aktion Folgen für die Stadt hat, ist nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.04.2021 | 06:30 Uhr