Stand: 12.10.2021 16:01 Uhr Regionsversammlung Hannover: Auf dem Weg zu Rot-Grün?

Im Stadtrat Hannover favorisieren SPD und Grüne ein gemeinsames Bündnis und auch in der Regionsversammlung streben beide Parteien eine Zusammenarbeit an. Die ersten Sondierungs-Gespräche für ein Bündnis in der Region haben demnach bereits stattgefunden. Der Austausch solle nun intensiviert werden, heißt es. Man habe in den vergangenen Wochen gute, vertrauensvolle Gespräche mit der SPD geführt und halte es für zielführend, diese zu vertiefen, heißt es von den Grünen. Die SPD sieht nach eigenen Angaben gute Chancen, sozialdemokratische Inhalte mit den Grünen umzusetzen.

