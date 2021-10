Stand: 15.10.2021 21:21 Uhr Regionspräsident Hauke Jagau verabschiedet

15 Jahre stand Hauke Jagau (SPD) an der Spitze der Region Hannover. Am Freitag wurde der Regionspräsident offiziell verabschiedet - denn am 31. Oktober geht er in den Ruhestand. Zu den geladenen Gästen gehörten unter anderem der frühere Vizekanzler Franz Müntefering und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD). Nachfolger von Jagau im Amt des Regionspräsidenten wird der SPD-Politiker Steffen Krach.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.10.2021 | 13:30 Uhr