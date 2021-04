Stand: 30.04.2021 11:26 Uhr Region hebt Stallpflicht für Geflügel auf

Ab Sonnabend sind Geflügelhalter in der Region Hannover nicht mehr verpflichtet, ihre Tiere in geschlossenen Ställen oder Gehegen zu halten. Als Grund dafür nennen die Behörden den deutlichen Rückgang der Vogelgrippe. Von der nun aufgehobenen Stallpflicht waren rund um die Landeshauptstadt rund 500.000 Hühner, Puten, Enten und Gänse betroffen. Trotzdem müssen Halter weiter verpflichtend Hygienemaßnahmen einhalten: Zum Beispiel dürfen sie Geflügel nur an Stellen füttern, die für Wildvögel nicht zugänglich sind.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.04.2021 | 06:30 Uhr