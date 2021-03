Stand: 24.03.2021 12:39 Uhr Region fördert Kulturvereine mit einer Viertel Million Euro

Die Region Hannover fördert 13 Kulturvereine mit insgesamt 250.000 Euro pro Jahr. Der Hermannshof in Völksen bei Springe bekommt mit 30.000 Euro die größte Summe, gefolgt vom Kindermuseum Zinnober in Hannover und der Kultufabrik Krawatte in Barsinghausen. Auch Vereine unter anderem in Seelze, Burgdorf und der Wedemark werden über die kommenden drei Jahre unterstützt.. Die Angebote fördern die kulturelle Vielfalt und den kreativen Austausch, heißt es von der Region.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.03.2021 | 13:30 Uhr