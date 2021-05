Stand: 26.05.2021 07:37 Uhr Region Hannover will wohnungslose Frauen unterstützen

Die Region Hannover unterstützt mit eingespartem Geld unter anderem wohnunglose Frauen. Die Mittel stammen aus der Unterstützung von Langzeitarbeitlosen im Rahmen des Teilhabe-Chancen-Gesetzes. Das Gesetz soll helfen, sie wieder in Arbeit zu bringen. Weil das in der Region Hannover in rund 1.250 Fällen geklappt hat, muss der kommunale Großverband nun weniger Geld zum Beispiel für Unterkünfte zahlen. Dadurch kann das Geld nun nach einer Entscheidung der Regionsversammlung unter anderem für wohnungslose Frauen eingesetzt werden, damit sie wieder Arbeit und eine Wohnung finden. Weiteres Geld wird für EU-Bürgerinnen und -Bürger verwendet, damit sie auf dem Arbeitsmarkt hier Fuß fassen können.

