Stand: 27.07.2022 10:15 Uhr Region Hannover verzeichnet 2021 mehr Tote als Neugeborene

In der Region Hannover sind im vergangenen Jahr mehr Menschen gestorben als geboren worden. Nach Angaben eines Regionssprechers starben gut 13.500 Menschen, während knapp 11.300 geboren wurden. Daraus ergibt sich ein sogenannter Sterbefallüberschuss von mehr als 2.200 Personen. Ohne Zugezogene wäre die Einwohnerzahl rückläufig gewesen. Dieser Trend ist in allen Städten und Gemeinden der Region Hannover gleich. Die Sterbefälle in der Region steigen seit 2011 nahezu konstant an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.07.2022 | 06:30 Uhr