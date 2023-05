Stand: 06.05.2023 15:20 Uhr Region Hannover untersagt Airbus-Transport in Serengeti-Park

Die Region Hannover hat einen weiteren Versuch des Serengeti-Parks Hodenhagens verhindert, ein ausrangiertes Bundeswehr-Flugzeug in den Freizeitpark im Heidekreis zu transportieren. Der Parkbesitzer will den Airbus A310 vom Flughafen Langenhagen durch die Wedemark transportieren und ihn dort als Restaurant nutzen. Die Region Hannover als Naturschutzbehörde lehnte einen entsprechenden Antrag ab, weil dafür Äste an mehr als 240 Straßenbäumen geschnitten werden müssten, teilte die Region in einer Pressemitteilung mit. Einige der betroffenen Bäume würden sich im Landschaftsschutzgebiet Ellernbruch in der Gemeinde Wedemark befinden, in dem die Schädigung von Bäumen verboten sei. Ein Transport sei frühestens im Oktober, nach der Brut- und Setzzeit, möglich, so die Region. Der Serengeti-Park hat Widerspruch eingelegt.

