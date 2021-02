Stand: 24.02.2021 08:51 Uhr Region Hannover schließt Haushaltsjahr mit Plus ab

Die Region Hannover hat das vergangene Haushaltsjahr mit einem Plus von 45 Millionen Euro abgeschlossen. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grund ist demnach der Corona-Rettungsschirm von Bund und Land. So hat das Land Niedersachsen beispielsweise die ausgefallenen Einnahmen im Öffentlichen Nahverkehr mit 50 Millionen Euro abgefedert. Einen Teil vom Geld aus dem Rettungsschirm hat die Region an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt. Mit den restlichen 45 Millionen sollen Schulden abbezahlt werden.

