Stand: 21.09.2023 07:56 Uhr Region Hannover plant mehr Flächen für Windräder

Die Region Hannover will 2,5 Prozent ihrer Fläche als Vorranggebiete für Windräder ausweisen. Das entspricht rund 60 Quadratkilometern. Pläne dazu gab es schon einmal, doch dagegen hatte die Bundeswehr Einwände vorgebracht. Militärische Flugrouten würden dadurch eingeschränkt, hieß es damals. So musste alles überarbeitet werden. Nun steht der neue Entwurf. Flächen für Windenergieanlagen soll es zum Beispiel in Lehrte-Sehnde geben, in Wennigsen, in Springe oder auch in der Wedemark und bei Neustadt. Es sind auch Waldgebiete dabei. Darüber habe man schon mit Naturschutzverbänden gesprochen, sagte Projektleiterin Sonja Beuning. Die Verbände BUND und NABU würden das Vorhaben grundsätzlich akzeptieren. Mit der Bundeswehr sei ebenfalls alles geklärt. Ab Ende Oktober will die Region die Pläne öffentlich auslegen, unter anderem auf der Internetseite. Außerdem sollen die Menschen vor Ort informiert werden, beispielsweise in Stadtratssitzungen oder bei Informationsveranstaltungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.09.2023 | 06:30 Uhr