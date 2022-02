Stand: 03.02.2022 08:46 Uhr Region Hannover plant 9.000 Stellplätze an ÖPNV-Haltestellen

In der Region Hannover sollen in den kommenden Jahren knapp 9.000 Stellplätze für Autos und Fahrräder an Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr geschaffen werden. Im Gespräch sind laut Stadt und Region etwa 3.300 Stellplätze für Autos und rund 5.500 für Fahrräder. Dazu sollen vorhandene Abstellanlagen erweitert werden und an stark frequentierten Pendlerrouten auch mehrgeschossige Anlagen gebaut werden. Pendlerinnen und Pendler sollen so zum Umsteigen motiviert werden. Das Ziel sind weniger Fahrzeuge in der Innenstadt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.02.2022 | 08:30 Uhr