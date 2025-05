Stand: 15.05.2025 08:00 Uhr Region Hannover ist Spitzenreiter beim Ausbau von Solarenergie

Die Region Hannover liegt beim Ausbau von Solarenergie in Niedersachsen auf Platz eins. Das hat eine Auswertung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen ergeben. Demnach wurde in und um Hannover im vergangenen Jahr aus neu installierten PV-Anlagen eine Leistung von rund 120 Megawatt produziert. Der meiste Strom aus Sonnenenergie komme aus der Stadt Hannover. Wie die Region mitteilte, nahm insbesondere der Bau von Solarparks auf Flächen außerhalb von Wohngebieten zu. Ab Anfang der 2030er Jahre will die Region den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien decken. Dazu müsse der Ausbau noch deutlich gesteigert werden, hieß es. Ab kommendem Jahr sind weitere Förderprojekte geplant.

