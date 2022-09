Stand: 27.09.2022 18:55 Uhr Region Hannover gibt 3,5 Millionen Euro für Kinderkrankenhaus

Das Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover braucht finanzielle Hilfe. Die Regionsversammlung hat am Dienstag beschlossen, die Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt als Trägerin der Klinik mit 3,6 Millionen Euro zu unterstützen. Die Summe entspreche dem Defizit aus dem vergangenen Jahr. Dafür soll die Region Hannover einen Sitz im Aufsichtsrat der Stiftung bekommen. Der Regionsausschuss stimmte außerdem einer Absichtserklärung zu. Darin ist festgehalten, dass in den Folgejahren - wenn nötig - weitere Ausgleichshilfen in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro denkbar sind. Die Regionsversammlung müsste dann jeweils zustimmen. Im Gegenzug würde die Region Hannover am Kinderkrankenhaus beteiligt werden.

