Stand: 20.12.2021 10:11 Uhr Region Hannover: Unbekannte sprengen Briefkästen

Unbekannte haben an mehreren Orten in der Region Hannover private Briefkästen gesprengt. Unter anderem kam es laut Polizei in Barsinghausen und in den Seelzer Ortsteilen Letter und Kirchwehren zu Explosionen. Auch im Springer Ortsteil Bennigsen wurde ein entsprechender Sprengsatz an einem Mehrfamilienhaus gezündet. Wer bei einer solchen Aktion erwischt wird, dem drohen laut Polizei bis zu drei Jahre Gefängnis oder eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2021 | 08:30 Uhr