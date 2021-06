Stand: 10.06.2021 20:11 Uhr Region Hannover: Tempo-30-Zone nach 27 Jahren aufgehoben

Auto-, Lkw- und Motorradfahrer dürfen auf der Ortsdurchfahrt Hiddestorf in der Region Hannover wieder mit 50 Kilometer pro Stunde unterwegs sein. Denn nach 27 Jahren hat das Land eine Tempo 30-Zone in dem Hemminger Stadtteil aufgehoben. Für das niedersächsische Verkehrsministerium gibt es keine stichhaltigen Gründe für das jahrelange Tempolimit. Die Stadt hat vom Land bereits die Anweisung erhalten, die entsprechenden Verkehrsschilder abzuhängen. Im Rathaus von Hemmingen sorgt all das für Kopfschütteln. Anwohnerinnen und Anwohner hätten sich immer wieder über Verlehrslärm und zu schnell fahrende Autos beschwert, heißt es. Daran habe sich auch nach mehr als 25 Jahren nicht geändert. Die Region Hannover kommt der Order des Landes nun zähneknirschend nach. Ansonsten drohen Fördergelder für eine neue Brücke in Hemmingen nicht zu fließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.06.2021 | 06:30 Uhr