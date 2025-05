Stand: 16.05.2025 14:14 Uhr Region Hannover stellt Regeln zum Bewässern im Sommer auf

Ab einer Temperatur von 27 Grad darf zwischen Juni und September tagsüber nicht bewässert werden: Mit dieser Regel will die Region Hannover nach eigenen Angaben das Grundwasser schonen. Zwischen 11 Uhr vormittags und 17 Uhr abends gilt das Bewässerungsverbot. Umweltdezernent Jens Palandt begründet dies mit den Wasserressourcen: 2023 und 2024 seien zwar vergleichsweise wasserreich gewesen. Aber: "Die Grundwassersituation in der Region Hannover ist nach wie vor kritisch", sagt Palandt. Das Verbot betrifft land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, öffentliche und private Grünflächen wie Parks und Gärten sowie Sportanlagen. Erlaubt bleiben klimaangepasste Techniken in der Landwirtschaft, wie etwa das punktgenaue Bewässern von Beeten und Bäumen, und das Nutzen von aufgefangenem Regenwasser. Schon in den vergangenen Jahren hatte die Region die künstliche Bewässerung in den Sommermonaten entsprechend eingeschränkt.

