Stand: 08.10.2021 19:00 Uhr Region Hannover: Neue S-Bahnen verkehren ab Dezember

Am Freitag sind am Bahnhof Laatzen die neuen S-Bahnen für die Region Hannover vorgestellt. Ab dem 12. Juni 2022 übernimmt das Unternehmen Transdev die zehn S-Bahn-Linien rund um die Landeshauptstadt von der DB Regio. Bereits mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 verkehren die Züge der Transdev im Ostnetz der S-Bahn: zwischen Hildesheim und Hannover auf der Linie S3 sowie zwischen Celle und Hannover auf den Linien S6 und S7. Dort fahren die weiß-blau-roten Bahnen bereits seit zwei Monaten im Probebetrieb auf der Schiene. In den Zügen gibt es unter anderem Steckdosen und kostenfreies W-LAN.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.10.2021 | 15:00 Uhr