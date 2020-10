Stand: 07.10.2020 08:22 Uhr Region Hannover: Leinetalaue wird Naturschutzgebiet

Die Regionsversammlung hat die Leinetalaue in der Region Hannover als Naturschutzgebiet ausgewiesen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Areal ist 1.000 Hektar groß und erstreckt sich von Hannover über Hemmingen und Laatzen bis in den Landkreis Hildesheim. Zuletzt hatten Angler gegen die Pläne der Region Hannover protestiert. Sie fürchten um ihr Hobby, denn an Teilen der Leine gelten nun bis zu zehn Monate im Jahr Nachtangelverbote. Am Tag könnte das Fischen bis zu neun Monate untersagt werden. Gegen den Beschluss können sie nun noch eine Normenkontrollklage einreichen.

