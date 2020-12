Stand: 16.12.2020 07:39 Uhr Region Hannover: Kliniken verbieten wieder Besuche

In fast allen Kliniken in Stadt und Region Hannover gilt ab sofort ein Besuchsstopp. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ziel sei, Patientinnen und Patienten sowie das Personal vor einer Corona-Infektion zu schützen, hieß es. Ausnahmen seien in besonderen medizinischen Situationen, in der Geburtshilfe und in der Palliativmedizin möglich, sagte ein Sprecher des Klinikums der Region Hannover. Von dem Besuchsstopp nicht betroffen sind seinen Angaben nach die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und das Kinderkrankenhaus auf der Bult: Dort gelten die bisherigen Regeln.

