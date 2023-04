Stand: 13.04.2023 10:04 Uhr Region Hannover: Klage verzögert Ausweitung von Rufbus-System

Das Rufbus-System "Sprinti" der Region Hannover sollte Anfang Juli in Burgwedel, Burgdorf, Uetze und Lehrte an den Start gehen. Nun verzögert sich die Erweiterung um drei Monate, teilte ein Sprecher der Region Hannover mit. Grund ist, dass ein Bieter im laufenden Vergabeverfahren Beschwerde eingelegt hat. Diese Beschwerde muss nun vor dem Oberlandesgericht Celle verhandelt werden. Die Region Hannover geht nach Angaben eines Sprechers davon aus, dass das Angebot deshalb erst Anfang Oktober starten kann. Die Busse sind seit knapp zwei Jahren bereits in Sehnde, Springe und der Wedemark unterwegs. Die "Sprinti"-Busse kommen nur, wenn sie per App gebucht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.04.2023 | 08:30 Uhr