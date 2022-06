Stand: 12.06.2022 13:17 Uhr Region Hannover: Hund läuft weg - A7 wird voll gesperrt

Ein entlaufener Hund namens "Filou" hat am Sonnabendvormittag für eine Vollsperrung der Autobahn 7 in der Region Hannover gesorgt. Er war seiner Halterin in Sehnde-Höver entwischt. Ein Autofahrer meldete den freilaufenden Hund. Als die Polizei ihn schließlich entdeckte, bog der Beagle gerade auf die Bundesstraße ab und wurde kurz darauf von mehreren Autofahrenden auf der A7 gemeldet. Die Polizei entschied sich daraufhin, die Autobahn kurzzeitig zu sperren. Inzwischen seien bereits mehrere Funkstreifenwagen im Einsatz gewesen, "um eine Gefahr für Verkehrsteilnehmende auszuschließen beziehungsweise um den Hund einzufangen", so ein Polizeisprecher. Das gelang jedoch nicht: Bei Anderten entwischte der Beagle über eine Böschung in Richtung Mittellandkanal, auf einem Feldweg verlor sich seine Spur. Am Sonntagvormittag meldete dann ein Anwohner aus Misburg-Nord einen Hund in seinem Garten. Die Beschreibung passte - und nach einer erneuten, diesmal aber kurzen Flucht konnte "Filou" schließlich eingefangen und seiner Halterin übergeben werden.

