Region Hannover: Frau mit mutiertem Coronavirus infiziert Stand: 25.01.2021 17:35 Uhr Bei einer Frau aus der Region Hannover ist die britische Coronavirus-Mutation B1.1.7 nachgewiesen worden. Zahlreiche Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.

Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, sind bei der Frau innerhalb von sechs Wochen gleich zwei Covid-19-Infektionen aufgetreten. Am 27. November war sie zum ersten Mal positiv getestet worden, die zweite Corona-Infektion wurde am 11. Januar festgestellt. Im zweiten Fall habe sie sich mit der Mutation infiziert, hieß es. Da diese als deutlich ansteckender gilt, würden vom Gesundheitsamt nun strengere Maßnahmen ergriffen, so die Sprecherin.

Längere Quarantäne für Kontaktpersonen

Die Kontaktpersonen der Infizierten können die Quarantäne frühestens nach 14 und nicht wie sonst nach zehn Tagen verlassen - und das auch nur dann, wenn sie einen negativen Test vorweisen. Alle, die nach den zwei Wochen kein negatives Ergebnis vorlegen können, müssen eine weitere Woche in Quarantäne. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, da wir nicht einschätzen können, ob bei dieser Mutation die Infektionsgefahr auch bei einer geringen Viruslast noch gegeben ist", sagte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Bei der infizierten Frau sollen nach Angaben der Regionssprecherin Verbindungen zu zwei Kitas und einer Grundschule in Hannover bestehen. Das Gesundheitsamt habe daher für knapp 90 Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet.

Infektionsort weiter offen

Wo sich die Betroffene angesteckt hat, ist noch unklar: Ein Kontakt nach Großbritannien sei nicht bekannt, hieß es von der Region Hannover. Die Infektionskette sei nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes inzwischen aber nahezu gestoppt.

