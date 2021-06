Stand: 14.06.2021 12:05 Uhr Region Hannover: Auto prallt gegen Baum - 20-Jähriger stirbt

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße B6 zwischen Neustadt und Frielingen (Region Hannover) ist ein 20 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Wagen des Mannes am Montagmorgen bei Bordenau aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die B6 in Richtung Hannover wurde für mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Neustadt am Rübenberge: Autofahrer verunglückt auf B6 (1 Min)

