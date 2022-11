Stand: 01.11.2022 16:39 Uhr Region Hannover: Arbeiten auf A2 und A37 bremsen Verkehr aus

Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region Hannover müssen sich zum Ende der Woche auf Behinderungen auf den Autobahnen 2 und 37 einstellen. Die A2 ist in Fahrtrichtung Dortmund ab Donnerstagabend um 19 Uhr im Bereich Wunstorf-Kolenfeld nur einspurig befahrbar. Grund ist laut Autobahn GmbH des Bundes die Beseitigung eines Brandschadens. Dauern sollen die Arbeiten voraussichtlich bis Freitagmorgen um 6 Uhr. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird dann die A37 zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Buchholz voll gesperrt. Dort werden laut Autobahn GmbH zwei Verkehrszeichenbrücken abgebaut. Dies diene zur Vorbereitung der geplanten Sanierung der A37 zwischen Beinhorn und Hannover-Misburg, die im kommenden Jahr starte, hieß es. Die Sperrung dauert von 18 Uhr am Freitagabend bis voraussichtlich 5 Uhr am Sonnabendmorgen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.11.2022 | 15:00 Uhr