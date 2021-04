Stand: 01.04.2021 07:41 Uhr Region Hannover: Ab heute gilt die nächtliche Ausgangssperre

In der Region Hannover gilt von heute Abend an eine nächtliche Ausgangssperre. Die Region geht davon aus, dass auf diese Weise abendliche Treffen eingeschränkt werden, insbesondere bei jüngeren Leute, sagte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Man habe sich dazu entschieden, die Sperre erst ab 22 Uhr gelten zu lassen und nicht wie vom Land vorgesehen ab 21 Uhr. Viele Supermärkte seien bis 22 Uhr geöffnet, sagte Jagau. Wer bis 20 Uhr arbeite, sollte die Chance bekommen, etwas spazieren gehen zu können. Eine allgemeine Maskenpflicht im Freien sehe die neue Regel nicht vor. Allerdings will die Region verfügen, dass Fahrgemeinschaften und Bewohner von Mehrfamilienhäusern im Treppenhaus eine Maske tragen müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.04.2021 | 08:30 Uhr