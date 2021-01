Stand: 19.01.2021 16:10 Uhr Region Hannover: 1,8 Millionen D-Mark 2020 umgetauscht

Obwohl seit mehr als 19 Jahren nur noch mit Euro gezahlt werden kann, besitzen auch in der Region Hannover viele Menschen noch die D-Mark. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Bundesbank-Filiale in Hannover hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben ingesamt mehr als 1,8 Millionen Mark in Euro umgetauscht. Im Schnitt kamen pro Tag etwa zehn Tauschwillige mit jeweils knapp 700 Mark. Häufig haben die Menschen das alte Geld beim Ausmisten gefunden, sagt ein Sprecher. Deutschlandweit liegen noch mehr als zwölf Milliarden Mark in Schränken, Schubladen oder Hosentaschen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.01.2021 | 13:30 Uhr