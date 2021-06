Regierungssprecherin: "Unwuchten" in neuer Corona-Verordnung Stand: 01.06.2021 14:03 Uhr Die niedersächsische Landesregierung will die seit Montag geltende Corona-Verordnung im Bereich von Gastronomie, Feiern und Freizeit überarbeiten.

"Es gibt noch Unwuchten in der Verordnung", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag in der wöchentlichen Pressekonferenz des Krisenstabs. Darauf sei die Landesregierung unter anderem von Bürgerinnen und Bürgern hingewiesen worden. Im Stufenplan seien zum Beispiel bei stabilen Inzidenzen unter 35 Hochzeitsfeiern mit bis zu 100 negativ getesteten Gästen möglich, die sobald sie vom Platz aufstehen, eine Maske tragen müssten. Dem gegenüber stünden etwa Discobesuche bei 50-prozentiger Auslastung, bei denen negativ Getestete überhaupt keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssten. Letzteres sehe die Staatskanzlei "kritisch", so Sprecherin Pörksen weiter.

Krisenstabschefin mahnt zur Vorsicht

"Wir müssen bei den Feiern in den nächsten Wochen noch vorsichtig sein", sagte auch die stellvertretende Krisenstabschefin Claudia Schröder. Die Infektionszahlen erschienen zurzeit klein. Das liege jedoch daran, dass sie während der Wintermonate so hoch gewesen seien. "Wir sind noch weit von den Werten von vor einem Jahr entfernt", sagte Schröder. Am 28. Mai vergangenen Jahres habe die landesweite Inzidenz bei knapp unter 5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gelegen. "Wir haben hier immer noch ein turbulentes Infektionsgeschehen und wir haben es mit Virusvarianten zu tun."

Neue Corona-Verordnung gilt seit Montag

Seit Beginn der Woche ist etwa für einen Besuch in der Außengastronomie kein negativer Schnelltest mehr notwendig, wenn der Inzidenz-Wert im betroffenen Landkreis oder der kreisfreien Stadt stabil unter 50 liegt. Außerdem sind nahezu alle Schulen in Niedersachsen zurück im Präsenzunterricht in voller Klassenstärke.

