Reformationstag steht unter Motto "Was verbindet"

Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen wollen den Reformationstag am 31. Oktober unter dem Leitmotiv "Was verbindet" feiern. Trennendes und Verbindendes sei während der Corona-Krise besonders bewusst geworden, sagte der Sprecher der braunschweigischen Landeskirche, Michael Strauß. Eine Postkarten-Kollektion, die eigens für Kirchengemeinden entworfen wurde, soll es zu dem Thema geben. Die Karten könnten Impulse bei Diskussionen und Gesprächen liefern, hieß es. Die Aktion ist Teil der Kampagne "Reformation neu feiern", die 2019 von der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen gegründet wurde. Ziel sei es, am Reformationstag grundsätzlich über Kirche und Gesellschaft nachzudenken. Seit 2018 ist der 31. Oktober in Norddeutschland ein Feiertag.

