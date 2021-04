Stand: 28.04.2021 07:17 Uhr Recyclinghof in Hannover: Halle kontrolliert abgebrannt

Auf einem Recyclinghof in Hannover hat am Dienstagabend eine Lagerhalle Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei ließ die Feuerwehr das Gebäude im Stadtteil Misburg-Süd kontrolliert abbrennen. In der 50 mal 50 Meter großen Halle brannten demnach geschredderte Kunststoff-Teile. Warum, ist noch unklar. Durch das Feuer entstand dunkler Rauch, der am Abend über die Stadt zog. Anwohner der anliegenden Gebiete wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen waren die Stadtteile Heideviertel, Groß Buchholz, Anderten, Ahlten sowie Misburg-Nord. Laut Polizei bestand keine Gefahr für Menschen. Die Schadenshöhe wird auf einen Millionenbetrag geschätzt.

