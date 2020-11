Stand: 03.11.2020 10:15 Uhr Rechtsstreit um Lüpertz-Fenster geht in nächste Runde

Der Streit um das von Altkanzler Schröder gestiftete "Reformationsfenster" in der Marktkirche in Hannover geht weiter. Nach einem Ortstermin vor knapp zwei Wochen geht es heute im Gerichtssaal des Landgerichts weiter. Geklagt hat der Erbe des Architekten Dieter Oesterlen: Er hatte die im Krieg zerstörte Kirche wiederaufgebaut und neu gestaltet. Als Inhaber der Urheberrechte macht der Kläger geltend, das moderne Fenster passe nicht in den gotisch geprägten Innenraum der Kirche. Die Gemeinde dagegen will das vom Künstler Markus Lüpertz gestaltete Fenster einbauen. Mit einer Entscheidung wird heute noch nicht gerechnet.

