Stand: 11.08.2021 07:43 Uhr Razzien: Polizei gelingt Schlag gegen Schleuserbande

Restaurantbetreiber aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sollen Menschen aus Nicht-EU-Staaten mit gefälschten Papieren eingeschleust und sie als Billig-Arbeitskräfte ausgenutzt haben. Etwa 300 Polizisten durchsuchten am Dienstag zwei Objekte in Niedersachsen und elf Objekte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Orte gaben die Ermittler nicht bekannt. Nach Angaben der Ermittler gibt es sieben Beschuldigte im Alter von 19 bis 57 Jahren. Des Weiteren trafen die Fahnder 21 Personen an, bei denen der Verdacht besteht, dass sie illegal beschäftigt wurden. Laut Polizei werden seit Jahren immer häufiger Menschen illegal eingeschleust und als Billig-Arbeitskräfte beschäftigt. Besonders betroffen sind demnach das Bau- und Speditionsgewerbe.

