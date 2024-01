Stand: 11.01.2024 16:06 Uhr Razzia in "Reichsbürger"-Szene - Durchsuchung bei Rinteln

Polizisten haben am Donnerstag mehrere Gebäude in Goldbeck bei Rinteln und in verschiedenen nordrhein-westfälischen Städten durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen Mitglieder der "Reichsbürger"-Szene. Die Staatsanwaltschaften Bückeburg ermittelt gegen sechs Beschuldigte im Alter zwischen 56 und 67 Jahren wegen des Missbrauchs von Titeln. Sie sollen sich als Staatsanwälte ausgegeben haben. Mit diesem Titel versehen hätten sie E-Mails und Faxe verschickt. Weitere Details nannte eine Polizeisprecherin nicht. Zahlreiche Gegenstände seien sichergestellt worden: gefälschte Ausweise, Datenträger, verbotene Stichwaffen und Schlagringe. Weil die Reichsbürger immer wieder durch ihr aggressives Verhalten auffallen, hatte die Polizei starke Kräfte hinzugezogen - ein Spezialeinsatzkommando und die Bereitschaftspolizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min