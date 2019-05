Stand: 08.05.2019 14:24 Uhr

Razzia in Hannover: Drogenboss festgenommen

Schlag gegen die organisierte Kriminalität: Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwochmorgen zeitgleich 57 Wohnungen und ein Café in Hannover und der Region durchsucht und dabei einen mutmaßlichen Drogenboss festgenommen. Der 28-Jährige aus Hannover soll über Jahre mehr als zwei Tonnen Drogen - vorwiegend Marihuana - im Wert von mindestens 2,6 Millionen Euro nach Deutschland geschmuggelt haben. Das teilten Landeskriminalamt (LKA), Zoll, die Zentralen Kriminalinspektion und die Polizeidirektion Hannover gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hannover mit.

Drogen kamen per Paket aus Niederlanden und Spanien

Der 28-Jährige hat die Drogen demnach seit mindestens drei Jahren über niederländische und spanische Kontaktleute nach Deutschland geschmuggelt. Das Rauschgift ließ er sich offenbar an unverdächtig erscheinende Anschriften in Paketen schicken. Sogar die Postanschrift eines Fußballvereins wurde laut Ermittlern genutzt, um die Pakete in Empfang zu nehmen. Abgewickelt habe der 28-Jährige die Geschäfte vorwiegend über ein von seiner Familie betriebenes Café in Hannover-Vahrenheide. Er soll Abnehmer in der Stadt und dem Großraum Hannover beliefert haben.

Vier weitere Verdächtige festgenommen

Neben dem 28-Jährigen gilt ein ebenfalls festgenommener 31-Jähriger aus Neustadt (Region Hannover) als Hauptverdächtiger. Er soll sich um den Weiterverkauf gekümmert haben. Nachdem sich die Männer zerstritten hätten, sei seit Januar jeder geschäftlich eigene Wege gegangen, hieß es weiter von der Polizei. Als weiterer Verkaufshelfer diente ein 24-Jähriger aus Hannover. Auch er sei bei der Durchsuchung festgenommen worden. Darüber hinaus zwei 27 und 28 Jahre alte Abnehmer des Rauschgifts aus Wunstorf (Region Hannover).

450 Beamte durchsuchen zeitgleich Wohnungen

Bei der Großrazzia am frühen Mittwochmorgen waren mehr als 450 Beamte aus Niedersachsen im Einsatz. Zeitgleich durchsuchten sie den Angaben zufolge die Objekte in Hannover und der Region, in Nienburg und Südniedersachsen. Insgesamt wurde bei der Razzia nach Behördenangaben Rauschgift in noch unbekannter Menge sichergestellt.

Entscheidender Tipp kam aus den Niederlanden

Auf die Spur der Händler kamen die Fahnder nach einem Hinweis aus den Niederlanden. Den dortigen Ermittlern sei aufgefallen, dass sich ein Deutscher regelmäßig mit Rauschgift eindecke. Die Menge der gelieferten Drogen rechneten die Beamten aus der Summe der von Paketdienstleistern angelieferten Sendungen und deren Gewicht hoch.

