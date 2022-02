Razzia in Bad Pyrmont - SEK sichert Verdächtigen Stand: 02.02.2022 13:11 Uhr Die Polizei hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) eine Wohnung durchsucht. Die Beamten zogen auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzu.

Die schwer bewaffneten Polizisten sicherten den Bewohner der Räume während der Durchsuchung. Er soll als polizeifeindlich bekannt sein. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es.

Hintergrund: mehrere Eigentumsdelikte

Die Wohnung des Verdächtigen befindet sich in der Fußgängerzone in der Innenstadt von Bad Pyrmont. Der Mann steht in Verdacht, mehrere Eigentumsdelikte begangen zu haben.

