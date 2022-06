Stand: 28.06.2022 17:57 Uhr Razzia gegen Islamisten: Neun Durchsuchungen in Niedersachsen

Bei einer Razzia in sechs Bundesländern gegen Mitglieder der verbotenen islamistischen Vereinigung "Kalifatsstaat" sind am Dienstag drei Männer festgenommen worden. Einer von ihnen soll der Sohn des 2004 in die Türkei abgeschobenen Anführers der Organisation, Metin Kaplan, sein, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag in Mainz mit. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden in Niedersachsen neun Objekte durchsucht. Die Ermittler stellten bei den bundesweit insgesamt 50 Durchsuchungen Schusswaffen, Hieb- und Stichwaffen sowie zahlreiche Datenspeicher und Hunderttausende Euro sicher.

