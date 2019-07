Stand: 30.07.2019 13:01 Uhr

Razzia bei Rechten? Durchsuchung in Staufenberg

Im Rahmen einer bundesländerübergreifenden Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten ist am Dienstag auch ein Objekt in Staufenberg im Landkreis Göttingen durchsucht worden. Das bestätigte das mit den Ermittlungen beauftragte Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalte NDR.de. Neben den Wohnungen von sechs Beschuldigten, hat die Bundesanwaltschaft auch Objekte von vier nicht tatverdächtigen Personen durchsuchen lassen. Nähere Details zu dem durchsuchten Gebäude in Staufenberg konnte ein LKA-Sprecher aber nicht nennen. Bislang sei niemand festgenommen worden, heißt es. Die sechs Beschuldigten werden unter anderem verdächtigt, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen sie im vergangenen Jahr innerhalb der rechten Gruppierung "Wolfsbrigade" eine Untergruppe als "bewaffneten Arm" gegründet haben. Den Angaben zufolge besteht der Verdacht, dass die Gruppe rechtsextreme Ziele auch mit Gewalt durchsetzen will.

