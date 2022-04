Raus auf die Messe? Landgericht Hannover braucht mehr Platz Stand: 05.04.2022 15:30 Uhr Dem Landgericht Hannover drohen die räumlichen Kapazitäten auszugehen. Der Landgerichtspräsident hat deswegen angedacht, einen Teil des Gerichtes auf das Messegelände zu verlagern.

Die räumlichen Engpässe begründete Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe mit immer komplexer werdenden Verfahren und damit einhergehenden räumlichen Herausforderungen. Einzeltaten mit einem Angeklagten und einem Verteidiger gebe es etwa bei Betrugs- oder Betäubungsmittelstraftaten kaum noch, sagte Guise-Rübe am Dienstag in Hannover. Häufig sei es schwierig, Angeklagte im Interesse von Sicherheit und Persönlichkeitsrecht direkt aus den Zellen im Gerichtssaal vorzuführen anstatt offen über die Flure: "Das können wir nicht mehr leisten."

Guise-Rübe: "Nicht mehr gut aufgestellt" in Sachen Infrastruktur

Zudem sei das Landgericht Hannover in Sachen Infrastruktur "nicht mehr gut aufgestellt". Künftig müssten häufiger passende Räume angemietet werden. Um dem entgegenzukommen, sei es denkbar, eine Zweigstelle auf dem Messegelände zu schaffen, indem der Strafbereich ausgelagert werde, sagte Guise-Rübe am Rande eines Pressegesprächs am Dienstag. Politische Bemühungen in diese Richtung habe es bisher nicht gegeben, teilte das Landgericht am Dienstagnachmittag mit. Es handle sich lediglich um einen ersten Vorschlag.

Zahl der neuen Strafverfahren steigt an

Im zweiten Corona-Jahr 2021 stieg laut Guise-Rübe die Zahl der Neueingänge bei Strafverfahren im Vergleich zum Vorjahr. "Die Pandemie hat die Justiz an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht." Im vergangenen Jahr seien es 1.673 Neueingänge gewesen - nach 1.581 im Jahr zuvor. Das Gericht habe aber keine Verfahren liegen lassen müssen. Die Erledigungsdauer für erstinstanzliche Strafverfahren sei 2021 leicht von durchschnittlich 7,7 Monaten auf 8,0 Monate gestiegen. Das sei für ein Großstadtgericht "immer noch sehr gut", sagt Guise-Rübe. Die Zahl der Neueingänge erstinstanzlicher Zivilsachen sei 2021 von 5.587 im Vorjahr auf 5.070 gesunken - ein bundesweiter Trend. Es gebe zwar nicht wenige Konflikte, aber mehr Möglichkeiten - sie zu lösen, etwa mit Hilfe von Mediation oder Schiedsgerichten, sagte Guise-Rübe.

