Rauchmelder verrät Cannabis-Zelt in Rintelner Wohnung

Der Alarm eines Rauchmelders hat die Polizei in Rinteln zu einem Cannabis-Zelt in einer Wohnung geführt. Der Vermieter hatte das kleine Anbau-Zelt für die fünf Pflanzen entdeckt, weil er die Wohnung wegen eines piependen Rauchmelders geöffnet hatte. In dem sogenannten "Growzelt" befanden sich fünf unterschiedlich große Cannabispflanzen. Wie die Polizei mitteilte, war die Wohnung unmöbliert, als die Beamten sie durchsuchten. Ein 22-Jähriger habe sie offenbar nur angemietet, um darin die Pflanzen zu züchten. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn. Er sei bereits wegen anderer Taten bekannt.

